“È stato squalificato”: clamoroso all’Eurovision 2022, decisione nella notte (Di sabato 14 maggio 2022) Brutte notizie in vista del gran finale di questa edizione degli Eurovision 2022: uno dei cantanti in gara è stato squalificato Squalifica lampo agli Eurovision (Foto ANSA + screenshot Twitter)Mancano ormai poche ore all’emozionante gran finale di questa nuova edizione degli Eurovision. La nota kermesse europea sta andando in scena a Torino grazie al successo dei Maneskin lo scorso anno con il brano Zitti e Buoni. Come ogni grande evento che si rispetti, la macchina organizzativa si è ritrovata a dover però fare i conti con alcuni ostacoli e numerose polemiche. L’ultima in ordine di tempo è collegata ad una improvvisa decisione arrivata nella notte ovvero la squalifica del cantante di Israele. Una scelta definitiva che ha scatenato grande stupore negli appassionati. Eurovision ... Leggi su specialmag (Di sabato 14 maggio 2022) Brutte notizie in vista del gran finale di questa edizione degli Eurovision: uno dei cantanti in gara èSqualifica lampo agli Eurovision (Foto ANSA + screenshot Twitter)Mancano ormai poche ore all’emozionante gran finale di questa nuova edizione degli Eurovision. La nota kermesse europea sta andando in scena a Torino grazie al successo dei Maneskin lo scorso anno con il brano Zitti e Buoni. Come ogni grande evento che si rispetti, la macchina organizzativa si è ritrovata a dover però fare i conti con alcuni ostacoli e numerose polemiche. L’ultima in ordine di tempo è collegata ad una improvvisaarrivataovvero la squalifica del cantante di Israele. Una scelta definitiva che ha scatenato grande stupore negli appassionati. Eurovision ...

Advertising

Santuz15 : RT @Baccotvnews: Il rappresentante di Israele è stato squalificato da #Eurovision. All'Ebu non è piaciuta la sua esuberanza durante la sera… - hznll28 : RT @Baccotvnews: Il rappresentante di Israele è stato squalificato da #Eurovision. All'Ebu non è piaciuta la sua esuberanza durante la sera… - PaoloLeChat : Leggo che il cantante israeliano è stato squalificato per i baci ai conduttori Non lo sapevo - infoitcultura : Michael Ben David, il cantante israeliano squalificato per un bacio ai conduttori (ma era già stato eliminato - infoitcultura : Eurovision 2022 e il “mistero” di Israele, Micheal Ben David non è stato squalificato -