È arrivato il caldo – quanto durerà? Le previsioni per la prossima settimana: occhio ai temporali (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo un inizio di maggio tutt’altro che primaverile, da qualche giorno sembra che finalmente le temperature si siano alzate fino a raggiungere e in alcuni casi anche superare le medie del periodo. Anche questo weekend sarà all’insegna del caldo e stando alle ultime previsioni meteorologiche il clima favorevole dovrebbe durare anche per tutta la prossima settimana. Tutto merito di Hannibal, l’anticiclone nordafricano che porterà sole e caldo anche nelle regioni centro-meridionali, dove si potranno cominciare a percepire temperature quasi estive. Per questo fine settimana, come accennato, le colonnine di mercurio continueranno a salire fino a toccare punte che solitamente si riscontrano nei mesi di giugno e luglio: tuttavia, le alte temperature non combaceranno sempre ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo un inizio di maggio tutt’altro che primaverile, da qualche giorno sembra che finalmente le temperature si siano alzate fino a raggiungere e in alcuni casi anche superare le medie del periodo. Anche questo weekend sarà all’insegna dele stando alle ultimemeteorologiche il clima favorevole dovrebbe durare anche per tutta la. Tutto merito di Hannibal, l’anticiclone nordafricano che porterà sole eanche nelle regioni centro-meridionali, dove si potranno cominciare a percepire temperature quasi estive. Per questo fine, come accennato, le colonnine di mercurio continueranno a salire fino a toccare punte che solitamente si riscontrano nei mesi di giugno e luglio: tuttavia, le alte temperature non combaceranno sempre ...

