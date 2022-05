Barù deve trasferirsi, l’annuncio social ai fan (Foto) (Di sabato 14 maggio 2022) Barù ha da pochi giorni inaugurato il suo ristorante a Milano che ha chiamato “Braci”. Adesso deve trasferirsi e ha fatto un annuncio social ai fan Barù è stato il terzo finalista dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. Ha fatto molto parlare di sé nel reality per via della storia mai nata con la principessa Jessica Selassié, che si era presa una cotta per l’enologo, nipote di Costantino Della Gherardesca. Ma Barù sin da subito ha chiarito che non aveva nessuna intenzione di avere una storia dentro il reality Mediaset e neanche fuori dalla casa di Cinecittà perché tra lui e la principessa, da parte sua, c’era e c’è solo un’amicizia. Pochi giorni fa Barù ha inaugurato il suo ristorante a Milano, “Braci” lo scorso 10 maggio. La location scelta è quella di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 14 maggio 2022)ha da pochi giorni inaugurato il suo ristorante a Milano che ha chiamato “Braci”. Adessoe ha fatto un annuncioai fanè stato il terzo finalista dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. Ha fatto molto parlare di sé nel reality per via della storia mai nata con la principessa Jessica Selassié, che si era presa una cotta per l’enologo, nipote di Costantino Della Gherardesca. Masin da subito ha chiarito che non aveva nessuna intenzione di avere una storia dentro il reality Mediaset e neanche fuori dalla casa di Cinecittà perché tra lui e la principessa, da parte sua, c’era e c’è solo un’amicizia. Pochi giorni faha inaugurato il suo ristorante a Milano, “Braci” lo scorso 10 maggio. La location scelta è quella di ...

