Ue, resta lo stallo sul petrolio russo: l’ipotesi di rinviare l’embargo (Di venerdì 13 maggio 2022) Non sono ancora stati sciolti i nodi sull’embargo del petrolio russo in Ue. Secondo quanto spiegano fonti europee citate dall’agenzia Ansa, proseguono i contatti ma al momento l’idea più accreditata è che la parte sul petrolio verrà stralciata, in attesa di un accordo con l’Ungheria, finora aspramente contraria a questo genere di intervento. Le fonti citate dall’Ansa riferiscono di un lavoro «complesso» in vista di una soluzione. La riunione degli ambasciatori dei 27 oggi, 13 maggio, non ha affrontato il tema. Ci si lavorerà anche nel weekend, ma la strada è tutta in salita, tanto più che col passare del tempo la portata economica del danno economico alla Russia diminuisce. Se ci fosse lo spacchettamento, provano a dire dalla Ue, ciò non significherebbe che l’Unione ha accantonato l’embargo al ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Non sono ancora stati sciolti i nodi suldelin Ue. Secondo quanto spiegano fonti europee citate dall’agenzia Ansa, proseguono i contatti ma al momento l’idea più accreditata è che la parte sulverrà stralciata, in attesa di un accordo con l’Ungheria, finora aspramente contraria a questo genere di intervento. Le fonti citate dall’Ansa riferiscono di un lavoro «complesso» in vista di una soluzione. La riunione degli ambasciatori dei 27 oggi, 13 maggio, non ha affrontato il tema. Ci si lavorerà anche nel weekend, ma la strada è tutta in salita, tanto più che col passare del tempo la portata economica del danno economico alla Russia diminuisce. Se ci fosse lo spacchettamento, provano a dire dalla Ue, ciò non significherebbe che l’Unione ha accantonatoal ...

