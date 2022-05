Ucraina: Zelensky sfida Putin. Kiev: "Dai russi bombe a grappolo e al fosforo" (Di venerdì 13 maggio 2022) Medvedev: " Sale il rischio di uno scontro russia-Nato e di una guerra nucleare se l'Occidente continua ad armare Kiev". Mariupol : "I russi bloccano le uscite dai sotterranei di Azovstal. I combattenti... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 13 maggio 2022) Medvedev: " Sale il rischio di uno scontroa-Nato e di una guerra nucleare se l'Occidente continua ad armare". Mariupol : "Ibloccano le uscite dai sotterranei di Azovstal. I combattenti...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Zelensky a Porta a Porta: 'Sono pronto a parlare con Putin ma senza ultimatum. Ma la questione si complic… - Adnkronos : #Ucraina, il messaggio di #Zelensky: 'Difendere il nostro Paese significa difendere l'Europa e tutto il mondo'. - m_maunakea : RT @luiswithyou: MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO. Igor Kirillov: PFIZER E MODERNA COINVOLTE IN ATTIVITÀ, NON AUTORIZZATE, BIOLOGICHE MILITARI… - infoitinterno : 79esimo giorno di guerra - Ucraina, Zelensky: «Pronto a parlare con Putin se ritira le truppe, non accetteremo comp… -