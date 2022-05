Torna ‘Medico per un giorno’ | esperienza real life al Vico di Napoli con Federico II e Fondazione Pfizer

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 maggio 2022)“Medico per un giorno”, appuntamento di formazione e orientamento per gli studenti delle superiori che sognano di intraprendere gli studi universitari di medicina, promosso dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’UniversitàII diizzato con il sostegno non condizionante della. Il format è alla settima edizione: ideato dalla professoressa Gabriella Fabbrocini, direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’UniversitàII di, è nato infatti nel 2015. Il taglio del nastro si terrà questo lunedì – 16 maggio – dalle 9.00 alle 11.00 circa – presso il Liceo ginnasio Statale Gian Battistadidove, introdotti dal dirigente ...