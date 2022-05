Terremoto a Firenze | i geologi | «Non dimentichiamo le scosse mortali che fecero vittime a Grassina e Lappeggi»

(Di venerdì 13 maggio 2022) In Provincia dila terra continua a tremare. Paura tra i cittadini, molti dei quali hanno passato la notte in strada e in auto

DarioNardella : Aggiornamento #terremoto #firenze L'epicentro è stato a 3 km a sud ovest di #Impruneta, a 8 km di profondità, e la… - DarioNardella : Scossa di #terremoto m3.7 a 8km di profondità epicentro #Ferrone (#Firenze) . Sale operative Protezione civile alle… - SkyTG24 : #Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.7 a Firenze, epicentro a Impruneta - artispolitical : RT @UffiziGalleries: #Buongiorno amici, oggi è #Venerdì13... Invochiamo la strega Armida che con i suoi incantesimi e talismani tenga lonta… - oscuro_pirata : Ma che il sindaco e Giani sono rimasti sotto le macerie? Sono disposto a contribuire x il loro funerale -

Le verifiche nei musei e in duomo non hanno dato riscontrato ...A fronte delle ultime scosse didi ieri alle ore 23.12 e 23.15, la prima di 3.7 magnitudo, con epicentro a Impruneta, l'...danni al complesso monumentale della cattedrale di'. Sono in ...Il Sindaco Dario Nardella con i responsabili della Protezione civile metropolitana e comunale e con il Comandante dei Vigili del Fuoco ...Scossa alle 7:49 con epicentro sempre a Impruneta. Dai sopralluoghi nei musei, nelle scuole, negli immobili e nella Cattedrale di Firenze non si registrano danni (ANSA) ...