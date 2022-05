“Stuprata e poi uccisa”. Svolta choc sulla 18enne scomparsa, il corpo ritrovato dopo un mese (Di venerdì 13 maggio 2022) Si chiamava Debanhi Escobar ed era una ragazza di appena 18 anni. La giovane è stata ritrovata senza vita dopo un mese di ricerche. Si tratta di una storia atroce quella che sta lasciando senza parole il mondo intero Siamo in Messico e quello che è successo alla 18enne non è di certo la prima volta che capita. La ragazza, studentessa di Giurisprudenza, passa una serata con due suoi amici l’8 di aprile. Al termine la ragazza vuole tornare a casa e chiama un taxi. Ma l’uomo alla guida dell’auto, invece di riportarla a casa, la lascia sul ciglio di un’autostrada nel nord del Messico. Ci troviamo alla periferia della città di Monterrey, conosciuta come la “Strada della morte”. Ma cosa è successo? Perché Debanhi Escobar è scesa in un posto così isolato e pericoloso?L’ipotesi che va per la maggiore, è che la vittima sia scesa dall’auto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Si chiamava Debanhi Escobar ed era una ragazza di appena 18 anni. La giovane è stata ritrovata senza vitaundi ricerche. Si tratta di una storia atroce quella che sta lasciando senza parole il mondo intero Siamo in Messico e quello che è successo allanon è di certo la prima volta che capita. La ragazza, studentessa di Giurisprudenza, passa una serata con due suoi amici l’8 di aprile. Al termine la ragazza vuole tornare a casa e chiama un taxi. Ma l’uomo alla guida dell’auto, invece di riportarla a casa, la lascia sul ciglio di un’autostrada nel nord del Messico. Ci troviamo alla periferia della città di Monterrey, conosciuta come la “Strada della morte”. Ma cosa è successo? Perché Debanhi Escobar è scesa in un posto così isolato e pericoloso?L’ipotesi che va per la maggiore, è che la vittima sia scesa dall’auto in ...

