Shapovalov-Ruud in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) Denis Shapovalov e Casper Ruud si sfideranno nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022. Il giovane canadese arriva decisamente carico a questa sfida dopo aver eliminato agli ottavi il dieci volte vincitore del torneo Rafael Nadal. Tra lui ed il norvegese c’è solo un precedente andato in scena lo scorso anno. A prevalere è stato il giocatore scandinavo, impostosi in due set molto tirati nell’ultimo atto a Ginevra. Impossibile dare un favorito. Ruud si lascia preferire per adattabilità alla superficie. E’ anche vero che però la sua stagione sul rosso fin qui non è stata esaltante. Per lui l’obiettivo è tornare a giocarsi la semifinale al Foro Italico, un traguardo che è già riuscito a tagliare due anni fa. Per Shapovalov c’è la prova del nove. Adesso è ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Denise Caspersi sfideranno nei quarti di finale degli. Il giovane canadese arriva decisamente carico a questa sfida dopo aver eliminato agli ottavi il dieci volte vincitore del torneo Rafael Nadal. Tra lui ed il norvegese c’è solo un precedente andato in scena lo scorso anno. A prevalere è stato il giocatore scandinavo, impostosi in due set molto tirati nell’ultimo atto a Ginevra. Impossibile dare un favorito.si lascia preferire per adattabilità alla superficie. E’ anche vero che però la sua stagione sul rosso fin qui non è stata esaltante. Per lui l’obiettivo è tornare a giocarsi la semifinale al Foro Italico, un traguardo che è già riuscito a tagliare due anni fa. Perc’è la prova del nove. Adesso è ...

