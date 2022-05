“Questi sono i messaggi”. Alex Belli, cosa è successo davvero con le sorelle Selassié (Di venerdì 13 maggio 2022) Alex Belli e le sorelle Selassié collaborano dopo il GF Vip 6. Poco tempo fa le princess hanno pubblicato sui rispettivi profili social delle foto realizzate dall’attore con cui evidentemente hanno un ottimo rapporto, anche ora che il reality show è finito da un pezzo. Ma negli ultimi tempi qualcosa si è incrinato tra Alex Belli e le sorelle Selassié. Clarissa, la più piccola delle principesse, ha attaccato il compagno di Delia Duran nell’ultima ospitata a Casa Chi accusandolo di aver detto un sacco di fake news e anche di aver fatto una “figuraccia”. Alex Belli e le sorelle Selassié, fuori i messaggi Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)e lecollaborano dopo il GF Vip 6. Poco tempo fa le princess hanno pubblicato sui rispettivi profili social delle foto realizzate dall’attore con cui evidentemente hanno un ottimo rapporto, anche ora che il reality show è finito da un pezzo. Ma negli ultimi tempi qualsi è incrinato trae le. Clarissa, la più piccola delle principesse, ha attaccato il compagno di Delia Duran nell’ultima ospitata a Casa Chi accusandolo di aver detto un sacco di fake news e anche di aver fatto una “figuraccia”.e le, fuori i...

