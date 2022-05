Parla Alessandro Maja dopo la strage di Samarate: “Mi sentivo un fallito, ossessionato dai debiti” (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono giorni che i genitori di Stefania e nonni della ragazza uccisa a Samarate, la giovanissima Giulia, continuano a lacerarsi nel dolore; non riescono a spiegarsi che cosa sia successo, non riescono a dare un senso all’immane tragedia che stanno vivendo. Perchè, si chiedono i due nonni, che oggi fanno avanti e dietro dall’ospedale, per stare vicini al loro Nicolò, l’unico sopravvissuto alla strage che il padre, Alessandro Maja, ha tentato di compiere. Avrebbe dovuto sterminare la sua famiglia, e poi forse uccidersi. Oggi, l’uomo, durante l’interrogatorio di garanzia, ha raccontato parte di quello che è successo quella maledetta notte. Il Maja, secondo le ultime notizie, ha ammesso di aver ucciso brutalmente la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia di 16 anni, Giulia, a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono giorni che i genitori di Stefania e nonni della ragazza uccisa a, la giovanissima Giulia, continuano a lacerarsi nel dolore; non riescono a spiegarsi che cosa sia successo, non riescono a dare un senso all’immane tragedia che stanno vivendo. Perchè, si chiedono i due nonni, che oggi fanno avanti e dietro dall’ospedale, per stare vicini al loro Nicolò, l’unico sopravvissuto allache il padre,, ha tentato di compiere. Avrebbe dovuto sterminare la sua famiglia, e poi forse uccidersi. Oggi, l’uomo, durante l’interrogatorio di garanzia, ha raccontato parte di quello che è successo quella maledetta notte. Il, secondo le ultime notizie, ha ammesso di aver ucciso brutalmente la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia di 16 anni, Giulia, a ...

Advertising

francom1505 : RT @alessia_smile6: oggi alessandro rico ci parla dei trucchi per non far vedere l'eccesso di morti di giovani quarantenni ?? Cc @borghi_cl… - alessia_smile6 : RT @alessia_smile6: oggi alessandro rico ci parla dei trucchi per non far vedere l'eccesso di morti di giovani quarantenni ?? Cc @borghi_cl… - alessia_smile6 : oggi alessandro rico ci parla dei trucchi per non far vedere l'eccesso di morti di giovani quarantenni ?? Cc… - iPhaele : RT @4everMilanista: Ma questo veramente fa? E Maria non parla.... Poi si incazza con Alessandro che porta le donne nei ristoranti chic! Bah… - PatrizZia_AaA : RT @4everMilanista: Ma questo veramente fa? E Maria non parla.... Poi si incazza con Alessandro che porta le donne nei ristoranti chic! Bah… -