Pagelle Giro d’Italia 2022 | Formolo | lo sprint è il problema atavico; Bouwman era il più fresco

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 maggio 2022)(settima tappa) Davide, 8: l’Italia resta ancora a secco di successi dopo sette tappe. Non vogliamo essere pessimisti, tuttavia il rischio che si concluda ilsenza alcuna affermazione azzurra è tangibile. Non abbiamo grandi velocisti o scalatori: l’unica speranza sarà quella di centrare una fuga da lontano con un corridore che riesca a piazzare la zampata. Oggi ci ha provato in tutti i modi, ma si è dovuto accontentare del terzo posto. Si tratta di un ottimo atleta, che ha provato per anni a diventare un uomo da corse a tappe, senza mai riuscirci. Anche nelle Classiche ha sempre avuto untallone d’Achille: alloparte battuto quasi con chiunque, come d’altronde si è visto ...