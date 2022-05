Maggio e la poesia d’infanzia: Giorgio Caproni, Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Il mese di Maggio nella poesia dell’infanzia, con alcuni degli autori più cari alle antologie delle scuole primarie. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, il mese delle rose insieme a Giorgio Caproni, Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli. Maggio in poesia con i versi di Giorgio Caproni Maggio è una poesia del poeta e insegnante livornese Giorgio Caproni contenuta nella raccolta Come un’allegoria (1936). La poetica di Caproni si accinge, quasi sempre, all’uso di un linguaggio chiaro, asciutto, e semplice. I temi ruotano sempre attorno a Genova, il viaggio, la madre. L’uso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Il mese dinelladell’infanzia, con alcuni degli autori più cari alle antologie delle scuole primarie. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, il mese delle rose insieme aincon i versi diè unadel poeta e insegnante livornesecontenuta nella raccolta Come un’allegoria (1936). La poetica disi accinge, quasi sempre, all’uso di un linguaggio chiaro, asciutto, e semplice. I temi ruotano sempre attorno a Genova, il viaggio, la madre. L’uso ...

