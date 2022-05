LIVE Sinner-Tsitsipas 3-4, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il greco resta avanti nel primo set (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Tsitsipas rimonta e resta avanti nel set. 40-30 Servizio e diritto di Tsitsipas. 30-30 Prima esterna del greco. 15-30 ALTRO VINCENTE IN RISPOSTA DI Sinner! 15-15 PRODEZZA CON LA SMORZATA DELL’AZZURRO!!!! Tsitsipas sta soffrendo il gioco corto dell’italiano. 15-0 In rete la risposta di Sinner. 3-3 BRAVISSIMO JANNIK A TENERE IL SERVIZIO E CONFERMARE IL BREAK! 40-30 Termina in rete il recupero di diritto di Sinner. 40-15 Scappa via il diritto diagonale di Tsitsipas. 30-15 Ottimo servizio dell’azzurro. 15-15 Servizio e diritto diagonale largo di Sinner. 15-0 Servizio e palla corta dell’italiano. 2-3 ECCO IL BREAK DI ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4rimonta enel set. 40-30 Servizio e diritto di. 30-30 Prima esterna del. 15-30 ALTRO VINCENTE IN RISPOSTA DI! 15-15 PRODEZZA CON LA SMORZATA DELL’AZZURRO!!!!sta soffrendo il gioco corto dell’italiano. 15-0 In rete la risposta di. 3-3 BRAVISSIMO JANNIK A TENERE IL SERVIZIO E CONFERMARE IL BREAK! 40-30 Termina in rete il recupero di diritto di. 40-15 Scappa via il diritto diagonale di. 30-15 Ottimo servizio dell’azzurro. 15-15 Servizio e diritto diagonale largo di. 15-0 Servizio e palla corta dell’italiano. 2-3 ECCO IL BREAK DI ...

