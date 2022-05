“Lei è accusato di…” | fate attenzione a questa email | ci stanno cascando anche i più esperti

(Di venerdì 13 maggio 2022) Nelle ultime ore c’è un boom di e-mail truffa, che accusano chi le riceve di reati gravissimi. Ecco cosa sta succedendo e di cosa si tratta Viviamo nell’epoca delle e-mail, dei messaggi, di Internet. Siamo perennemente connessi e rintracciabili, sia telefonicamente sia localmente grazie al GPS sui cellulari e gli orologi. Facilissimi da trovare ma, al tempo stesso, facilissimida trarre in inganno. Proprio tuttatecnologia, infatti, spiana la strada ai malintenzionati, che con e-mail truffaldine e messaggi fuorvianti riescono a portarvi via denaro e dati sensibili. Ecco una delle truffe che sta circolando in questo periodo: fa davvero paura. Truffa via e-mail: pesantissime accuse, tutte finte Nelle ultime ore, tantissimi italianiricevendo una e-mail che, a prima lettura, sconvolge e spaventa. Si ...

