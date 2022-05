Lauro meritava la finale, Konstrakta funziona, Il Volo è “italian sounding”. Il Top&Flop della seconda serata dell’Eurovision (Di venerdì 13 maggio 2022) La scaletta della finale è pronta. La 66° edizione dell’Eurovision Song Contest si avvia verso la finale dopo aver scremato tutte le canzoni che non hanno convinto pubblico e giurie. Una cernita dopo cui questo Eurovision si scopre meno italiano. Fuori Achille Lauro, che partecipava con i colori di San Marino. La delegazione del piccolo Stato enclave del territorio italiano era arrivata carichissima: bandiere di ogni ordine e foggia e un secchio di spille da regalare alla sala stampa. Una promozione che non è bastata per arrivare alla finale, così come non è bastata una buona performance con fiamme, tori meccanici e bacio al chitarrista Boss Doms. Fuori anche Emma Muscat, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che gareggiava per Malta. Nel suo ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) La scalettaè pronta. La 66° edizioneSong Contest si avvia verso ladopo aver scremato tutte le canzoni che non hanno convinto pubblico e giurie. Una cernita dopo cui questo Eurovision si scopre menoo. Fuori Achille, che partecipava con i colori di San Marino. La delegazione del piccolo Stato enclave del territorioo era arrivata carichissima: bandiere di ogni ordine e foggia e un secchio di spille da regalare alla sala stampa. Una promozione che non è bastata per arrivare alla, così come non è bastata una buona performance con fiamme, tori meccanici e bacio al chitarrista Boss Doms. Fuori anche Emma Muscat, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che gareggiava per Malta. Nel suo ...

