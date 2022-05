Lascia guidare a tutta velocità il figlio 14enne in autostrada: sfiorata la tragedia (Di venerdì 13 maggio 2022) Udine. Una dinamica stradale rocambolesca e pericolosa, che ha rischiato di creare seri problemi alla viabilità e agli utenti del traffico che in quel momento hanno avuto la sventura di assistere alla scena. Un 14enne alla guida in autostrada Un ragazzino di soli 14 anni si è messo alla guida spericolata dell’auto del padre, a tutta velocità, provando addirittura a sorpassare una pattuglia della Polizia stradale di Palmanova. Poi, quando è stato fermato, ha cercato anche di darsi il cambio con il padre per sfuggire all’evidenze problematica. Leggi anche: Roma, terrore all’uscita dell’autostrada: finti agenti puntano il fucile e rapinano una coppia La pericolosa dinamica Il fatto risale a sabato scorso, 7 maggio, nei pressi della tratta Portogruaro – Latisana. Quando gli agenti, dopo la corsa folle, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Udine. Una dinamica stradale rocambolesca e pericolosa, che ha rischiato di creare seri problemi alla viabilità e agli utenti del traffico che in quel momento hanno avuto la sventura di assistere alla scena. Unalla guida inUn ragazzino di soli 14 anni si è messo alla guida spericolata dell’auto del padre, a, provando addirittura a sorpassare una pattuglia della Polizia stradale di Palmanova. Poi, quando è stato fermato, ha cercato anche di darsi il cambio con il padre per sfuggire all’evidenze problematica. Leggi anche: Roma, terrore all’uscita dell’: finti agenti puntano il fucile e rapinano una coppia La pericolosa dinamica Il fatto risale a sabato scorso, 7 maggio, nei pressi della tratta Portogruaro – Latisana. Quando gli agenti, dopo la corsa folle, ...

Advertising

CorriereCitta : Lascia guidare a tutta velocità il figlio 14enne in autostrada: sfiorata la tragedia - fabioperrone19 : Badate bene a fidarvi di chi si lascia guidare dai guerrafondai. Fare entrare chi può portarci alla guerra è un ris… - LaPiramide__ : 'Mi piace l’adrenalina di guidare un bus di 12 metri in centro città, qui mi sento finalmente realizzata' 'Erano t… - AltraComo : L’indice di qualità UE boccia la Lombardia, Di Marco (M5S): «Non si lascia un’auto da corsa in mano a chi non sa gu… - peppesava : RT @Ragusanews: Lascia marito e 3 figli in Sicilia per guidare l’autobus a Milano -