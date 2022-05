Inter, Pedullà fa luce sul futuro di Perisic: “Il croato non ha impegni con nessuno, non è vero che…” (Di venerdì 13 maggio 2022) La dirigenza nerazzurra è Interessata quanto mai al mercato, e si proietta già sul futuro di quella che sarà la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione, anche se quella attuale è tutt’altro che conclusa. Uno dei giocatori che più stanno catturando l’attenzione di Giuseppe Marotta, dirigente sportivo del club milanese, e del suo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) La dirigenza nerazzurra èessata quanto mai al mercato, e si proietta già suldi quella che sarà la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione, anche se quella attuale è tutt’altro che conclusa. Uno dei giocatori che più stanno catturando l’attenzione di Giuseppe Marotta, dirigente sportivo del club milanese, e del suo L'articolo

Advertising

MariaNerazzurra : @marcoconterio @TuttoMercatoWeb Sinceramente non ci credo io credo solo a #Pedulla E la proposta dell'Inter e 4,5 per 2 anni - fcin1908it : Pedullà: “Perisic non ha impegni con nessuno, parlerà con l’Inter prima. Falso che…” - Anima_1908 : ???| Pedullà L’Inter, seppur adori Perisic, ritiene di aver offerto il massimo per un 33enne di lusso: un biennale… - InterMilanfan2 : RT @it_inter: #Perisic non ha impegni con nessuno, prima parlerà con l'Inter e poi deciderà Pedullà - infoitsport : Pedullà: «Perisic non ha impegni con nessuno. Prima parlerà con l’Inter» -