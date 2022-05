Incentivi 2022 - L'operazione contributi scatta il 16 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Sarà pubblicato lunedì sera, sulla Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto decreto Incentivi, il Dpcm approvato dal governo il 6 aprile scorso che una settimana fa, il 5 maggio, aveva incassato il via libera della Corte dei conti. In pratica, potranno ottenere il bonus - che lo ricordiamo è compreso tra 2 e 5 mila euro - i contratti d'acquisto sottoscritti, in teoria, già a partire dal 16 maggio (nella pratica a partire dal 17, visto che la pubblicazione avverrà in serata, a concessionarie chiuse). Manca la piattaforma web. Tuttavia, la piattaforma informatica di prenotazione del contributo non sarà operativa in concomitanza con la partenza dell'operazione. A quanto si apprende, lo sarà solo alle ore 10 del 25 maggio. Dunque, il temuto click-day, ossia il boom di prenotazioni che di solito si verifica quando ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 13 maggio 2022) Sarà pubblicato lunedì sera, sulla Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto decreto, il Dpcm approvato dal governo il 6 aprile scorso che una settimana fa, il 5, aveva incassato il via libera della Corte dei conti. In pratica, potranno ottenere il bonus - che lo ricordiamo è compreso tra 2 e 5 mila euro - i contratti d'acquisto sottoscritti, in teoria, già a partire dal 16(nella pratica a partire dal 17, visto che la pubblicazione avverrà in serata, a concessionarie chiuse). Manca la piattaforma web. Tuttavia, la piattaforma informatica di prenotazione del contributo non sarà operativa in concomitanza con la partenza dell'. A quanto si apprende, lo sarà solo alle ore 10 del 25. Dunque, il temuto click-day, ossia il boom di prenotazioni che di solito si verifica quando ...

MauroGiubileo : Intesa raggiunta tra @Europarl_EN e Stati membri sul testo della nuova direttiva Dis2 sulla #cybersecurity. Un dove… - kiki_viola8 : RT @gonufrio: Incentivi auto, ambientalisti contro Cingolani - gonufrio : Incentivi auto, ambientalisti contro Cingolani - zazoomblog : Incentivi 2022 per auto e moto non inquinanti via da lunedì agli sconti fino a 5mila euro - #Incentivi #inquinanti… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Incentivi auto 2022, lunedì si parte. Bonus auto e moto, per quali modelli vari? Elettriche, ibride o anche tutte le altre? Cont… -