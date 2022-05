“In stanza con uno che soffre di flatulenza”. Giornalista del Tg1 denuncia i dirigenti per stalking (Di venerdì 13 maggio 2022) Una denuncia bizzarra scuote la Rai: la conduttrice del Tg1 Dania Mondini ritiene di essere stata vittima di stalking. E ha denunciato i superiori. Si tratta di Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni. I fatti cui si richiama la denuncia risalgono al 2018: Mondini afferma di essere stata costretta a condividere la stanza redazionale con un collega sofferente di flatulenza. La notizia la pubblica oggi il quotidiano Repubblica indicando una presunta vittima, la Mondini, e una vittima certa, cioè il collega accusato di non trattenere i peti di cui non si fa il nome ma certo riconoscibile negli ambienti Rai. La storia non finisce qui. Perché la Mondini si rifiuta di andare in stanza col collega ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Unabizzarra scuote la Rai: la conduttrice del Tg1 Dania Mondini ritiene di essere stata vittima di. E hato i superiori. Si tratta di Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e CoCrescimbeni. I fatti cui si richiama larisalgono al 2018: Mondini afferma di essere stata costretta a condividere laredazionale con un collega sofferente di. La notizia la pubblica oggi il quotidiano Repubblica indicando una presunta vittima, la Mondini, e una vittima certa, cioè il collega accusato di non trattenere i peti di cui non si fa il nome ma certo riconoscibile negli ambienti Rai. La storia non finisce qui. Perché la Mondini si rifiuta di andare incol collega ...

