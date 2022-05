Il piano europeo sugli acquisti comuni di armi per l’Ucraina (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Unione Europea vuole istituire una centrale unica d’acquisto anche per le attrezzature militari, promuovendo appalti congiunti in modo da favorire le economie di scala, scongiurare una concorrenza tra gli Stati membri e soprattutto evitare sovrapposizioni. La proposta è contenuta nel documento che verrà presentato mercoledì dalla Commissione Ue, anticipato dalla Stampa. E il presupposto da cui si parte è il seguente: «L’Europa dovrà affrontare il più grande aumento della spesa militare dalla Seconda guerra mondiale». La comunicazione spiega che «il persistente sottoinvestimento nel settore della difesa ha portato a un accumulo di lacune e carenze negli inventari militari collettivi, nonché a una ridotta capacità di produzione industriale». A questo va aggiunto il fatto che bisogna «affrontare urgentemente la necessità di ricostituire e ampliare le scorte militari per ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 13 maggio 2022) L’Unione Europea vuole istituire una centrale unica d’acquisto anche per le attrezzature militari, promuovendo appalti congiunti in modo da favorire le economie di scala, scongiurare una concorrenza tra gli Stati membri e soprattutto evitare sovrapposizioni. La proposta è contenuta nel documento che verrà presentato mercoledì dalla Commissione Ue, anticipato dalla Stampa. E il presupposto da cui si parte è il seguente: «L’Europa dovrà affrontare il più grande aumento della spesa militare dalla Seconda guerra mondiale». Lacazione spiega che «il persistente sottoinvestimento nel settore della difesa ha portato a un accumulo di lacune e carenze negli inventari militari collettivi, nonché a una ridotta capacità di produzione industriale». A questo va aggiunto il fatto che bisogna «affrontare urgentemente la necessità di ricostituire e ampliare le scorte militari per ...

