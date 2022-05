Il Papa in Canada, "tragitto limitato a causa del ginocchio" (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tragitto del viaggio di Papa Francesco in Canada avrà "limiti molto ristretti" a causa dell'età avanzata, 85 anni, e a causa del fatto che "purtroppo è fortemente limitato nella sua mobilità", come ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Ildel viaggio diFrancesco inavrà "limiti molto ristretti" adell'età avanzata, 85 anni, e adel fatto che "purtroppo è fortementenella sua mobilità", come ...

Advertising

Avvenire_Nei : Vaticano. #PapaFrancesco andrà in Canada dal 24 al 30 luglio - francescocolucc : RT @oss_romano: #13maggio #PapaFrancesco compirà un viaggio apostolico in Canada dal 24 al 30 luglio, visitando le città di Edmonton, Québ… - catt_ch : Il Papa in Canada dal 24 al 30 luglio - MariagladysVc : RT @oss_romano: #13maggio #PapaFrancesco compirà un viaggio apostolico in Canada dal 24 al 30 luglio, visitando le città di Edmonton, Québ… - baratto_m : RT @oss_romano: #13maggio #PapaFrancesco compirà un viaggio apostolico in Canada dal 24 al 30 luglio, visitando le città di Edmonton, Québ… -