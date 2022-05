“Fuori dal coro”, il talk chiude in anticipo: la data dell’ultima puntata (Di venerdì 13 maggio 2022) Fuori dal coro è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda su Rete 4 dal 24 settembre 2018 con la conduzione di Mario Giordano. Il programma è giunto alla quarta edizione e va in diretta dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Nato come appuntamento quotidiano nella fascia preserale, dall’estate 2019 viene trasmesso in prima serata una volta alla settimana di martedì. L’edizione 2022 di Fuori dal coro chiuderà in anticipo rispetto agli altri talk show. Ecco quando andrà in onda l’ultima puntata della stagione.



