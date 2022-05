Finlandia | Causin Gruppo Misto a iNews24 | “Paese strategico | non può essere lasciato in balìa di Putin | entri nella Nato”

Leggi su inews24

(Di venerdì 13 maggio 2022) “Dal punto di vista geopolitico c’è una fortissima novità: l’ingresso die Sveziaavviene nel momento in cui si è compreso che la minaccia della Russia non è virtuale, ma reale”. Ai microfoni di, il sere delAndrea, ex Forza Italia, membro della commissione Difesa ed ex componente L'articolo proviene da.it.