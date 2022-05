(Di venerdì 13 maggio 2022) Ad un anno dal varo laintrodotta darelativa all'agevolazione delle autorizzazioni per l'di, si è confermata. Lo evidenziano i dati del primo ...

Advertising

Affaritaliani : Farmaci, Ferrante: vincente determina Aifa importazione parallela -

Agenzia askanews

Il segretario generale dell'Associazione Importatori Medicinali Italia, Enzo:"I prodotti ... soprattutto se ha una cronicità e quindi acquista tantiin farmacia, andando a risparmiare ...San Pio, Mario, presieduta da Vincenzo Alaia per avere risposte concrete sulla gestione ... carenza personale e di prestazioni in convenzione ed infine omissione di fornituraalle ... Farmaci, Ferrante: vincente determina Aifa importazione parallela Roma, 13 mag. (askanews) - Ad un anno dal varo la determina introdotta da AIFA relativa all'agevolazione delle autorizzazioni per l'importazione ...