Eurovision 2022, Damiano David con le stampelle. Ma l'infortunio non lo ferma (Di venerdì 13 maggio 2022) I Måneskin sono pronti a regalare un grande show alla finale dell'Eurovision Song Contest. La loro presenza è attesissima sul palco dell'evento, anche perché presenteranno il loro nuovo singolo dal titolo Supermodel. Peccato però che il frontman della band Damiano David si sia presentato alla stampa con le stampelle, prova di un piccolo infortunio provocato da una recente caduta. Damiano con le stampelle, l'infortunio prima della finale dell'Eurovision 2022 Damiano David si è presentato alla stampa con una stampella, zoppicando vistosamente. Un infortunio provocato da una recente caduta: il frontman dei Måneskin ha preso una storta mentre si trovava a Londra a girare il videoclip della canzone ...

