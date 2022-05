Emma Muscat, curve esplosive sotto il top aderente | Bellissima (Di venerdì 13 maggio 2022) Il top di Emma Muscat riesce a fatica a contenere le sue curve esplosive: avete visto? La giovane è davvero Bellissima, guardate. Una tra le giovani star più amate al mondo continua a catturare l’attenzione non solo per il suo talento straordinario. Che cosa ha combinato questa volta? Nell’ultimo periodo non si è fatto che L'articolo Emma Muscat, curve esplosive sotto il top aderente Bellissima chemusica.it. Leggi su chemusica (Di venerdì 13 maggio 2022) Il top diriesce a fatica a contenere le sue: avete visto? La giovane è davvero, guardate. Una tra le giovani star più amate al mondo continua a catturare l’attenzione non solo per il suo talento straordinario. Che cosa ha combinato questa volta? Nell’ultimo periodo non si è fatto che L'articoloil topchemusica.it.

Advertising

fanpage : Emma Muscat si è esibita per Malta e con la sua voce ha incantato tutti. Da Amici all' #Eurovision Vi è piaciuta? ?? - EurovisionRai : ???? Take it or leave it: #EmmaMuscat canta l’inno alla libertà di essere se stessi. #IamWhatIam, and you’re amazing!… - repubblica : Eurovision, fuori dalla finale Achille Lauro. Eliminata anche Emma Muscat - alessansia_ : RT @madrockworld: La sfortuna di Achille Lauro e Emma Muscat nell'essere capitati nella semifinale dove l'Italia non votava è indescrivibil… - MILENA_08_ : RT @giallatantogaia: DEVONO RINGRAZIARE CHE NOI ITALIANI NON ABBIAMO POTUTO VOTARE PERCHÉ COME CAZZO NON AVETE MANDATO IN FINALE EMMA MUSCA… -