Così centinaia di stranieri hanno incassato 4 milioni di sussidi dall' Inps

Leggi su agi

(Di venerdì 13 maggio 2022) AGI - Provengono da 22 Paesi extra Ue, in prevalenza africani, 140denunciatia questura di Cagliari per aver dichiarato il falso in modo da incassare il reddito di cittadinanza, alcuni fin dal 2019, Ognuno di loro - fra i quali diversi richiedenti asilo - riceveva in media 600 euro al mese, più dell'importo medio percepito dai beneficiari in Sardegna. Il danno per l', che ora cercherà di recuperare le somme, ammonta a circa 4di euro. Sono al vaglio degli investigatori le posizioni di altri 478, che rischiano la revoca delo e la denuncia. Le indagini della Squadra mobile di Cagliari sono cominciate tre mesi fa, quando l'Ufficio immigrazione della questura ha rilevato una serie di anomalie indi richieste di ...