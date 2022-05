Con programmazione 21-27 a Roma Ciclomare, Tecnopolo e ‘Metropolitane’ (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – La Ciclomare, “ovvero una ciclabile tra Pescia Romana a nord e Minturno, al mare, a sud”. La trasformazione di alcune linee ferroviarie come quella da Anzio o quella tra Roma e Civitavecchia, porto compreso, in servizi paragonabili a metropolitane. E poi la Rete 5G e il Tecnopolo. Questi alcuni tra i progetti finanziati con una parte dei 16.6 miliardi della nuova programmazione della Regione Lazio per il 2021-27 che ricadranno sulla città di Roma. A renderli noti, nel corso della mattinata al palazzo dei Congressi dell’Eur dove è stata presentata proprio la nuova programmazione regionale, sono stati, in momenti differenti, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Trasformare ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022)– La, “ovvero una ciclabile tra Pesciana a nord e Minturno, al mare, a sud”. La trasformazione di alcune linee ferroviarie come quella da Anzio o quella trae Civitavecchia, porto compreso, in servizi paragonabili a metropolitane. E poi la Rete 5G e il. Questi alcuni tra i progetti finanziati con una parte dei 16.6 miliardi della nuovadella Regione Lazio per il 2021-27 che ricadranno sulla città di. A renderli noti, nel corso della mattinata al palazzo dei Congressi dell’Eur dove è stata presentata proprio la nuovaregionale, sono stati, in momenti differenti, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di, Roberto Gualtieri. “Trasformare ...

Advertising

ywankos : E il per sempre dura da Natale a santo Stefano, pure con la programmazione lumaca ???? #twittaminbeautiful - Noemi51197776 : @amicii_news Speriamo che facciano vedere i ragazzi con la loro programmazione e non incontri con esperti o scritto… - VillaUmbra : ???In partenza alle 14.30 il corso “Europrogettazione. Finanziamenti europei: progettare nella programmazione 2021-2… - GramsciAG : RT @LazioInnova: ??? Nicola Zingaretti presidente della @RegioneLazio: 'Concludiamo oggi il ciclo di incontri sulla nuova programmazione dei… - nzingaretti : RT @LazioInnova: ??? Nicola Zingaretti presidente della @RegioneLazio: 'Concludiamo oggi il ciclo di incontri sulla nuova programmazione dei… -