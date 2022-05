“Come sta adesso”. Stefano Tacconi, dopo l’aneurisma la moglie parla per la prima volta (Di venerdì 13 maggio 2022) Le condizioni di salute di Stefano Tacconi continuano a interessare milioni di italiani, non solo sportivi, che sono seriamente preoccupati dallo scorso 23 aprile, quando l’ex grande portiere della Juventus e della Nazionale azzurra è stato colpito da un gravissimo malore. Un’aneurisma cerebrale lo ha costretto infatti all’immediato ricovero in ospedale, dove si trova tuttora. Vista la situazione, era stato trasferito d’urgenza nel nosocomio di Asti e i medici hanno fatto e stanno facendo di tutto per permettergli una ripresa totale. E a parlare delle condizioni di salute di Stefano Tacconi è stata adesso sua moglie Laura Speranza, che per la prima volta in assoluto ha deciso di rivelare Come sta il coniuge nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Le condizioni di salute dicontinuano a interessare milioni di italiani, non solo sportivi, che sono seriamente preoccupati dallo scorso 23 aprile, quando l’ex grande portiere della Juventus e della Nazionale azzurra è stato colpito da un gravissimo malore. Un’aneurisma cerebrale lo ha costretto infatti all’immediato ricovero in ospedale, dove si trova tuttora. Vista la situazione, era stato trasferito d’urgenza nel nosocomio di Asti e i medici hanno fatto e stanno facendo di tutto per permettergli una ripresa totale. E are delle condizioni di salute diè statasuaLaura Speranza, che per lain assoluto ha deciso di rivelaresta il coniuge nel ...

