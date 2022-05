Caso camici, Attilio Fontana prosciolto perchè il fatto non sussiste: “Sono felice, ristabilita la verità delle cose” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Il fatto non sussiste”: è con questa motivazione che il gup di Milano Chiara Valori ha prosciolto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana insieme ad altre quattro persone dall’accusa di frode in pubbliche forniture. Il Caso risale all’aprile 2020, quando Regione Lombardia affidò una fornitura, poi trasformata in donazione, da oltre mezzo milione di euro per 75mila camici e altri dispositivi di protezione individuale alla Dama, società di Andrea Dini, cognato del governatore. Con il “non luogo a procedere”, le cui motivazioni saranno rese note tra 15 giorni, il giudice ha stabilito che non fosse necessario un processo nemmeno per lo stesso Dini, per Filippo Bongiovanni, ex direttore generale di Aria, Carmen Schweigl, dirigente di Aria per la centrale ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022) “Ilnon”: è con questa motivazione che il gup di Milano Chiara Valori hail presidente della Regione Lombardiainsieme ad altre quattro persone dall’accusa di frode in pubbliche forniture. Ilrisale all’aprile 2020, quando Regione Lombardia affidò una fornitura, poi trasformata in donazione, da oltre mezzo milione di euro per 75milae altri dispositivi di protezione individuale alla Dama, società di Andrea Dini, cognato del governatore. Con il “non luogo a procedere”, le cui motivazioni saranno rese note tra 15 giorni, il giudice ha stabilito che non fosse necessario un processo nemmeno per lo stesso Dini, per Filippo Bongiovanni, ex direttore generale di Aria, Carmen Schweigl, dirigente di Aria per la centrale ...

AngeloCiocca : Prosciolto il presidente della Regione Lombardia per il caso camici. Chissà ora a cosa si attaccheranno a sinistra. - zucca64 : RT @Giorgiolaporta: #Fontana prosciolto per il caso #camici. Se siete fortunati potrete trovare un trafiletto a pagina 278 dei quotidiani d… - Giorgiolaporta : #Fontana prosciolto per il caso #camici. Se siete fortunati potrete trovare un trafiletto a pagina 278 dei quotidia… - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Fontana prosciolto nel caso #camici. Il Gup di Milano ha stabilito il non luogo a procedere 'perché il fatto non sussi… - infoitinterno : Caso camici, legali Fontana e Bongiovanni: 'Errore aver iniziato indagine su buona azione' - Il Sole 24 ORE -