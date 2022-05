Assolto il cane della Cirinnà: “Sono stati i nordafricani…” (Di venerdì 13 maggio 2022) Ma non è vero che al mondo ci Sono solo notizie negative. Sì, d’accordo, l’Ucraina, i venti di guerra, un pianeta dove nessuno sembra saper cosa fare e tutti sbroccano, sì, il caro energia, la gente che si butta dalla finestra perché non ha futuro, sì, va bene, la mascherina senza pietà per gli uffici privati, che notoriamente Sono più marci di quelli pubblici, sì, per carità, le nuove varianti, le prossime pandemie che sicuramente arriveranno, come dice con un frisson il ministro salutare Speranza, da cui il sogno di nuove chiusure cinesi, di vaccinazioni a puntaspilli; uno nella vita manda giù tutto, perfino la Juve che sembra il Campobasso, con rispetto parlando (se al posto di Allegri ci mettono Ambra, forse le cose migliorano). Però, insomma, vediamo anche il bicchiere mezzo pieno: il cane di Monica Cirinnà è ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 13 maggio 2022) Ma non è vero che al mondo cisolo notizie negative. Sì, d’accordo, l’Ucraina, i venti di guerra, un pianeta dove nessuno sembra saper cosa fare e tutti sbroccano, sì, il caro energia, la gente che si butta dalla finestra perché non ha futuro, sì, va bene, la mascherina senza pietà per gli uffici privati, che notoriamentepiù marci di quelli pubblici, sì, per carità, le nuove varianti, le prossime pandemie che sicuramente arriveranno, come dice con un frisson il ministro salutare Speranza, da cui il sogno di nuove chiusure cinesi, di vaccinazioni a puntaspilli; uno nella vita manda giù tutto, perfino la Juve che sembra il Campobasso, con rispetto parlando (se al posto di Allegri ci mettono Ambra, forse le cose migliorano). Però, insomma, vediamo anche il bicchiere mezzo pieno: ildi Monicaè ...

Tiziano_Med : @NicolaPorro Hanno assolto il cane? - NicolaPorro : ?? Ricordate i 24 mila euro trovati nella cuccia del cane della #Cirinnà? Arriva la svolta…???? - NazzarenoMi : RT @lol21194926: Bene... i cagnetti di magistratura 'democratica' hanno assolto la #cirinná per i soldi nella cuccia del cane ???? Se il gio… - ilarysotgiu1 : RT @lol21194926: Bene... i cagnetti di magistratura 'democratica' hanno assolto la #cirinná per i soldi nella cuccia del cane ???? Se il gio… - NSFolkSS : Aggiorniamo: - cane cirinnà assolto - palamara non pervenuto -