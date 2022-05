Anziano sventa truffa dello specchietto | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 maggio 2022) Due uomini che accerchiavano une lui ha chiamato le forze dell’ordine riuscendo are la. I fatti nella serata di mercoledì quando i carabinieri hanno arrestato due uomini di 31 e 36 anni, già noti per analoghi reati, gravemente indiziati di aver tentato di compiere la cosiddettaai danni di unromano. A seguito della segnalazione al 112, da parte del portiere di un palazzola vittima risiede, i militari sono riusciti a bloccare i due indiziati mentre stavano per ricevere la somma contante di 250 euro dalla vittima, un pensionato romano di 79 anni. La vittima completamente ignara stava pagando quello che gli era stato ingiustamente addebitato ...