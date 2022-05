Acerra | violento schianto tra due auto | Vigili del Fuoco e un’ambulanza sul posto

(Di venerdì 13 maggio 2022) Grave incidente ieri sera, ad, in provincia di Napoli, dove duesi sono schiantate – per motivi ancora da accertare – in zona Madonnelle. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.l’impatto tra i due veicoli: la carrozzeria L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

