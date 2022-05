A Papa Francesco il riconoscimento speciale del Premio Charlot (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Mercoledì 11 maggio, nel corso dell’udienza generale del mercoledì, durante la cerimonia de “I Baciamani”, il Santo Padre ha ricevuto da Eugene Chaplin la statuetta simbolo del Premio Charlot, che ritrae la figura del famoso vagabondo. Eugene, figlio del grande Charlie Chaplin, si è recato insieme all’ideatore del Premio Claudio Tortora, il Maestro Leonardo de Amicis, l’autore Paolo Logli e il produttore Gianni Sergio in udienza generale da Papa Francesco, per omaggiarlo per il senso di umorismo e allegria che ha sempre messo nella sua visione del mondo, incoraggiando le persone a vivere la vita con il sorriso. Il tema dell’umorismo, infatti, è sempre stato presente nelle parole del Santo Padre, anche in anni così difficili come quelli che stiamo vivendo. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Mercoledì 11 maggio, nel corso dell’udienza generale del mercoledì, durante la cerimonia de “I Baciamani”, il Santo Padre ha ricevuto da Eugene Chaplin la statuetta simbolo del, che ritrae la figura del famoso vagabondo. Eugene, figlio del grande Charlie Chaplin, si è recato insieme all’ideatore delClaudio Tortora, il Maestro Leonardo de Amicis, l’autore Paolo Logli e il produttore Gianni Sergio in udienza generale da, per omaggiarlo per il senso di umorismo e allegria che ha sempre messo nella sua visione del mondo, incoraggiando le persone a vivere la vita con il sorriso. Il tema dell’umorismo, infatti, è sempre stato presente nelle parole del Santo Padre, anche in anni così difficili come quelli che stiamo vivendo. ...

