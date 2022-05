Vito Coppola al fianco di Arisa anche allo stadio | se questo non è amore

(Di giovedì 12 maggio 2022) Momento davvero magico percheieri sera è stata protagonista di un giorno storico per i tifosi di calcio. Si è giocataOlimpico di Roma la finale di coppa Italia che ha visto scendere in campo Inter e Juventus, per una gara finita poi sul 4 a 2 a favore dei nerazzurri che hanno portato a casa il trofeo. Ma prima che la gara iniziasse, ad aprire le danze è stata proprioche di rosso vestita, ha cantato davanti ai tifosi ( e immaginiamodavanti a milioni di italiani) l’inno di Mameli. Al suoin questa occasione, c’era. I due ormai sono inseparabili e passano tutto il tempo che possono insieme. Un compagno, un fidanzato mauna sorta di ...

Advertising

Danyser9 : Superlativa fantastica voce di @ARISA_OFFICIAL ?? Esecuzione strepitosa dell'Inno di Mameli ???? alla finale di Coppa… - Yume82979015 : RT @LisaCan62163096: Lei è Arisa una regina della musica italiana. Stasera ha cantato l'inno di Mameli, ma la sua espressione felice è dov… - LisaCan62163096 : Lei è Arisa una regina della musica italiana. Stasera ha cantato l'inno di Mameli, ma la sua espressione felice è… - GutierrezCorral : 'El Padrino II' (Escena de la venganza de Vito Andolini -1974) - maria51109522 : ARISA stai attenta VITO COPPOLA E SOLO UN NARCISO a te ti voglio bene scusami ma lui lo vedo cosi #arisa -

In Racing Start Plus il tarantino campione in caricaTagliente ha fatto finora la voce grossa ... ma ad inseguire ci sono i siciliani Pasqualeed Ivan Lizzio . Il pugliese Maurizio Cuoco ...Arisa, altro che crisi con/ Convivenza e spesa al mercato per... La carriera di Arisa ricca di riconoscimenti e il rapporto speciale con Sanremo In oltre dodici anni di carriera ha ...Se la vita professionale va a gonfie vele anche quella sentimentale non scherza. Arisa e Vito Coppola sono sempre più innamorati e sembra infatti che la coppia abbia deciso di fare un passo importante ...Arisa, altro che crisi con Vito Coppola: si torna ai progetti della convivenza mentre la cantante indossa i panni di casalinga per recarsi al mercato.