Via i Mussolini dalle liste di FdI? Campi replica ai discendenti del Duce: fate i conti col vostro cognome (Di giovedì 12 maggio 2022) Candidature “scomode”: il dibattito prosegue. Caio Giulio Cesare Mussolini aveva ieri replicato ad Alessandro Campi sul suo cognome che il professore si era augurato di non vedere più nelle liste di Fratelli d’Italia. La destra va bene solo se fa quello che vuole la sinistra, aveva osservato Caio Mussolini in una lettera a Libero, e aveva spiegato che prima di candidarlo Giorgia Meloni aveva visto il suo curriculum e aveva voluto incontrarlo. Come dire: non sono stato certo candidato in FdI solo per il mio cognome. Oggi controreplica di Alessandro Campi con un lungo post sulla sua pagina Fb. “Diversamente da altri osservatori e analisti – scrive Campi – ho deciso di prendere sul serio Giorgia Meloni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Candidature “scomode”: il dibattito prosegue. Caio Giulio Cesareaveva ierito ad Alessandrosul suoche il professore si era augurato di non vedere più nelledi Fratelli d’Italia. La destra va bene solo se fa quello che vuole la sinistra, aveva osservato Caioin una lettera a Libero, e aveva spiegato che prima di candidarlo Giorgia Meloni aveva visto il suo curriculum e aveva voluto incontrarlo. Come dire: non sono stato certo candidato insolo per il mio. Oggi controdi Alessandrocon un lungo post sulla sua pagina Fb. “Diversamente da altri osservatori e analisti – scrive– ho deciso di prendere sul serio Giorgia Meloni ...

