Ultime Notizie – Juve-Inter, Cobolli Gigli: “Bravo Allegri, buona partita” (Di giovedì 12 maggio 2022) La finale di Coppa Italia di ieri vinta dall’Inter contro la Juventus “in sintesi è stata una buona partita, con due squadre che hanno lottato bene. Poi si è risolta ai rigori, e che devi fare, ti prendi il rigore e basta. Da tifoso sono però incazzato, è inutile ripetere che ‘questo è il bello del calcio'”. Lo dice all’Adnkronos l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli. “Dopo un gol che non doveva essere preso, mi riferisco a quello del 7’, Allegri è stato Bravo a rimettere in sesto la squadra e con Morata ha recuperato la gara. Non avevo apprezzato la sconfitta di Genova, e oggi si può dire che sono amaramente soddisfatto della finale di Roma” Cobolli Gigli esprime anche la sua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) La finale di Coppa Italia di ieri vinta dall’contro lantus “in sintesi è stata una, con due squadre che hanno lottato bene. Poi si è risolta ai rigori, e che devi fare, ti prendi il rigore e basta. Da tifoso sono però incazzato, è inutile ripetere che ‘questo è il bello del calcio'”. Lo dice all’Adnkronos l’ex presidente dellantus, Giovanni. “Dopo un gol che non doveva essere preso, mi riferisco a quello del 7’,è statoa rimettere in sesto la squadra e con Morata ha recuperato la gara. Non avevo apprezzato la sconfitta di Genova, e oggi si può dire che sono amaramente soddisfatto della finale di Roma”esprime anche la sua ...

Advertising

fanpage : #BorisJohnson:'Gran Bretagna in guerra se la Russia attacca i paesi scandinavi' - sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - VesuvioLive : Eav, riapre la stazione di Castello di Cisterna e si aggiungono 26 nuove corse - TViweb : UCRAINA ULTIME NOTIZIE – La ripresa di Kharkiv – Finlandia e Svezia: imminente ingresso nella NATO – Trovati almeno… -