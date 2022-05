**Ucraina: Draghi informa Cdm, ogni iniziativa per pace, anche contatto Biden-Putin** (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Appena rientrato dal viaggio negli Usa, oggi il premier Mario Draghi in Cdm ha voluto informare i ministri sulla 'missione' statunitense e fare quindi una prima valutazione sui temi trattati ma anche riferire la soddisfazione per la grande accoglienza ricevuta dal governo italiano. Sul punto della guerra in Ucraina, a quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi, il presidente ha sottolineato come il conflitto stia prendendo una fisionomia nuova e che quindi occorre costruire il futuro. In che modo? A questo interrogativo si cerca di dare risposta ed è quella, si sottolinea da palazzo Chigi, che il premier ha già esposto in diverse su ultime dichiarazioni: occorre portare le parti a un tavolo per costruire un percorso di pace, una pace credibile, duratura e sostenibile che non ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Appena rientrato dal viaggio negli Usa, oggi il premier Marioin Cdm ha volutore i ministri sulla 'missione' statunitense e fare quindi una prima valutazione sui temi trattati mariferire la soddisfazione per la grande accoglienza ricevuta dal governo italiano. Sul punto della guerra in Ucraina, a quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi, il presidente ha sottolineato come il conflitto stia prendendo una fisionomia nuova e che quindi occorre costruire il futuro. In che modo? A questo interrogativo si cerca di dare risposta ed è quella, si sottolinea da palazzo Chigi, che il premier ha già esposto in diverse su ultime dichiarazioni: occorre portare le parti a un tavolo per costruire un percorso di, unacredibile, duratura e sostenibile che non ...

