Tutti i metodi per sospendere correttamente Windows (Di giovedì 12 maggio 2022) Se dobbiamo allontanarci dalla postazione PC per la pausa pranzo o solo per pochi minuti conviene metterlo in modalità sospensione, così da risparmiare energia o, nel caso dei computer portatili, aumentare la durata della batteria. La modalità sospensione consente di riprendere rapidamente da dove eravamo rimasti senza spegnere completamente il computer: avremo Tutti i nostri file e programmi aperti come prima della pausa. Nei capitoli che seguono vi mostreremo , così da poter scegliere di volta in volta quello più adatto alle nostre esigenze di sospensione. Un metodo non esclude l'altro: possiamo benissimo preparare il PC con vari metodi di sospensione, utilizzando quello più rapido o quello che preferiamo in quel momento. LEGGI ANCHE -> Spegnimento automatico del PC Windows con sleep timer sospendere il PC con il ...

