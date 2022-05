Trieste: Operazione “Crudelia 2020”, traffico illecito di animali da compagnia (Di giovedì 12 maggio 2022) Operazione “Crudelia 2020” – traffico illecito di animali da compagnia e truffa: quattro persone rinviate a giudizio.Nell’arco temporale settembre 2020 – marzo 2022, un “pool” di investigatori della Squadra Mobile della Questura giuliana, della compagnia Guardia di Finanza di Muggia, del Nucleo di Polizia Ambientale presso il Corpo della Polizia Locale di Trieste e del Corpo della Polizia Locale di Muggia, coordinato dal Procuratore della Repubblica di Trieste e dal Sostituto Procuratore dott.sa Chiara DE GRASSI, titolare del fascicolo processuale, ha condotto delle indagini su dei soggetti dediti all’importazione illegale dall’estero di cuccioli di cani in violazione della vigente normativa di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 12 maggio 2022)” –didae truffa: quattro persone rinviate a giudizio.Nell’arco temporale settembre– marzo 2022, un “pool” di investigatori della Squadra Mobile della Questura giuliana, dellaGuardia di Finanza di Muggia, del Nucleo di Polizia Ambientale presso il Corpo della Polizia Locale die del Corpo della Polizia Locale di Muggia, coordinato dal Procuratore della Repubblica die dal Sostituto Procuratore dott.sa Chiara DE GRASSI, titolare del fascicolo processuale, ha condotto delle indagini su dei soggetti dediti all’importazione illegale dall’estero di cuccioli di cani in violazione della vigente normativa di ...

