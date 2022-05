Tarallo | “De Laurentiis sfoga la sua frustrazione sui tifosi del Napoli Vi dico una cosa sullo striscione a Spalletti?”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Carlobacchetta il presidente del, Aurelio Dee contesta loesposto contro Luciano. Il giornalista de La Verità, Carlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Ecco le sue parole: Dedescrive idelcome vessati, bevitori di vino e mangiatori di casatiello… “Penso che lui abbia fatto una proiezione di sé stesso. Lui ha la consuetudine, visto che non presenzia quasi mai allo stadio, dire la suasu noi. Denon è uno di noi, e questo va detto. A lui dei ...

Advertising

napolipiucom : Tarallo: 'De Laurentiis sfoga la sua frustrazione sui tifosi del Napoli. Vi dico una cosa sullo striscione a Spalle… -

AreaNapoli.it

Ultime notizie calcio Napoli - A "1 Football Club", in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo, giornalista del quotidiano La Verità: La stagione della Juventus è fallimentare Adl descrive i tifosi del Napoli come vessati, bevitori di vino e mangiatori di casatiello Si può chiedere ...... nella quale hanno pesato le assenze da una parte di Dee dall'altra di Allen . LA ... e., Da Ros 7, Bucarelli 6, Cusin 4, Bayehe 6, Severini 2,. Allenatore: Sodini Marco. Assistente ... Tarallo: 'De Laurentiis frustrato, sfoga sui tifosi. Striscione Non rappresenta tutti gli ultras' Carlo Tarallo bacchetta il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e contesta lo striscione esposto contro Luciano Spalletti.A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista del quotidiano ... di sfogare la sua frustrazione su noi ...