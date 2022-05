Serie A: nasca verso lo stop definitivo dopo Spezia Lazio (Di giovedì 12 maggio 2022) Potrebbe costare caro all’assistente video nasca il gol di Acerbi in Spezia Lazio. L’ex arbitro verso lo stop definitivo L’ex arbitro e ora assistente al video nasca rischierebbe lo stop definitivo a causa di un errore commesso in questa stagione. A costare caro, sarebbe il gol in fuorigioco di Acerbi in Spezia Lazio convalidato nonostante la presenza del Var. A riportarlo è il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Potrebbe costare caro all’assistente videoil gol di Acerbi in. L’ex arbitroloL’ex arbitro e ora assistente al videorischierebbe loa causa di un errore commesso in questa stagione. A costare caro, sarebbe il gol in fuorigioco di Acerbi inconvalidato nonostante la presenza del Var. A riportarlo è il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Il Secolo XIX - Nasca verso lo stop definitivo dopo l'errore al Var in Spezia-Lazio - TuttoMercatoWeb : L'accusa di Spinelli: 'Nasca pilotò la Salernitana di Lotito contro di me e ora la Lazio' - CalcioNews24 : Serie A: nasca verso lo stop definitivo dopo Spezia Lazio - valkiller8 : No Nasca va verso lo stop definitivo per una serie infinita di errori e non solo in questa stagione. Forse non camb… - leosantacrux : RT @TuttoMercatoWeb: Il Secolo XIX - Nasca verso lo stop definitivo dopo l'errore al Var in Spezia-Lazio -