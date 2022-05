Roma, Lucci: “Giallorossi stanchi, ma la Coppa è nel mirino” (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, Lucci- L’ex difensore della Roma Lucci si è dato con delle dichiarazioni importanti sulla squadra giallorossa e non solo. LE SUE PAROLE “Contro la Fiorentina era una Roma stanca – dice a Tuttomercatoweb.com – dopo la vittoria col Leicester aveva consumato energie più mentali che fisiche e ci può stare. E Mourinho non aveva possibilità di cambiare tanto”. Non c’era la possibilità di far riposare qualcuno? “Non credo potessero fare scelte scelte molto diverso. Ha optato per le soluzioni migliori. Quando non hai la possibilità di avere 25 titolari e devono giocare sempre gli stessi alla fine si vede”. Le continue polemiche sugli arbitri e sul Var da parte di Mourinho come le giudica? “Penso sia una strategia, Mou non fa nulla a caso e sposta l’attenzione su qualcosa di diverso dal risultato. A volte ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 12 maggio 2022)- L’ex difensore dellasi è dato con delle dichiarazioni importanti sulla squadra giallorossa e non solo. LE SUE PAROLE “Contro la Fiorentina era unastanca – dice a Tuttomercatoweb.com – dopo la vittoria col Leicester aveva consumato energie più mentali che fisiche e ci può stare. E Mourinho non aveva possibilità di cambiare tanto”. Non c’era la possibilità di far riposare qualcuno? “Non credo potessero fare scelte scelte molto diverso. Ha optato per le soluzioni migliori. Quando non hai la possibilità di avere 25 titolari e devono giocare sempre gli stessi alla fine si vede”. Le continue polemiche sugli arbitri e sul Var da parte di Mourinho come le giudica? “Penso sia una strategia, Mou non fa nulla a caso e sposta l’attenzione su qualcosa di diverso dal risultato. A volte ...

