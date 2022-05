Roma | la ' ndrangheta aveva la sua ' cava degli orrori' | ' Pagate o vi uccidiamo | lì non vi troverà nessuno'

(Di giovedì 12 maggio 2022) 'Gli sparo... Lo metto in macchina, me lo porto da una parte a Guidonia...dove c'è la...si preme qui... manda a qualcuno sennò lo taglio di netto'. Come nelnzo 'Il giorno della civetta', i ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a Forze dell’Ordine e inquirenti, che hanno colpito duramente le infiltrazioni della ‘ndrangheta a Roma. Nes… - VIOLA_MARTELLA : RT @NAntimafia: Sono 21 i bar chiusi a Roma perché adibiti a magazzini di stoccaggio di droga, a piazze di spaccio e a basi logistiche per… - NAntimafia : Sono 21 i bar chiusi a Roma perché adibiti a magazzini di stoccaggio di droga, a piazze di spaccio e a basi logisti… - fabriziogorell1 : 'Ndrangheta a Roma, le infiltrazioni rischiano di aumentare - Gazzettino : 'Ndrangheta #roma, le mire dei boss sui #bar del #vaticano: «Altro che Cafè de Paris» -

Alle porte di. Era questo infatti il modus operandi utilizzato dagli uomini della 'trapiantata nella Capitale al cui vertice c'era il boss Vincenzo Alvaro. Portare le vittime in una ...Per il presunto boss della ', Antonio Carzo, era rischioso stare nella Capitale, 'dove erano stati trasferiti una serie di magistrati e di ufficiali di pg che avevano lavorato in ...“Gli sparo... Lo metto in macchina, me lo porto da una parte a Guidonia...dove c’è la cava...si preme qui... manda a qualcuno sennò lo taglio di netto”.Non bastava aver messo le mani su ben 24 società da Torpignattara al Tuscolano, aver iniziato a stringere accordi pure con i Moccia per spartirsi i locali da “rifornire”, la ...