Omicidio Willy, chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi (Di giovedì 12 maggio 2022) ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi, 24 anni a Francesco Belleggia e a Mario Pincarelli. Sono le richieste di condanna sollecitate oggi dai sostituti procuratori di Velletri, Giovanni Taglialatela e Francesco Brando al termine della requisitoria nel processo in corte d'assise a Frosinone per l'Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di Paliano ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Imputati per Omicidio sono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. I pm hanno riconosciuto le attenuanti generiche per Belleggia e Pincarelli, mentre hanno ritenuto insussistente l'aggravante dei motivi abietti per tutti e quattro gli imputati. La pubblica accusa riconosce a «Pincarelli e Belleggia le attenuanti ...

