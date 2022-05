Nardella chiede chiarezza ai Cinque Stelle su politica estera | ambiente e diritti civili

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 12 maggio 2022) «Patti chiari, amicizia lunga. Se si vuol proseguire l’alleanza con il Movimento, vanno sciolti subito i nodi su, giustizia sociale e. Sono temi fondamentali, altrimenti su quali basi la costruiamo la coalizione?». Dario, sindaco di Firenze, lo dice a Repubblica, stufo dei contorcimenti di quello che, sulla carta, è il principale alleato del Pd. Tra i continui distinguo di Conte e i veti posti dai centristi sui grillini, il campo progressista, in vista delle elezioni del 2023, non decolla. Certo, ammette guardando quello che accade nella coalizione di centrodestra, «la dialettica fra Letta e Conte è nulla in confronto a quella fra Meloni e Salvini, che non si parlano nemmeno più e non riescono neppure a trovare ...