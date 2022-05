Milly Carlucci sforna il capolavoro in RAI: colpaccio assoluto per la rete ammiraglia (Di giovedì 12 maggio 2022) La conduttrice Milly Carlucci ha un piano brillante per “Ballando con le Stelle”: è in arrivo un cast a prova di bomba. la conduttrice Milly Carlucci (fonte youtube)L’estate è alla porte, e gli addetti ai lavori stanno già programmando una nuova edizione bomba di “Ballando con le Stelle“. La conduttrice abruzzese Milly Carlucci sarà come sempre al timone della kermesse di danza, e i casting sarebbero già in corso. Se a giugno a e luglio ci saranno le audizioni di “Ballando on the road”, in cui verranno reclutati nuovi maestri e talenti, lo show integrale è pronto a tornare in pista nel mese di ottobre. Milly Carlucci ha deciso di reclutare volti dello spettacolo molto prestigiosi, e la prossima edizione si rivelerà, con ogni evidenza, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 12 maggio 2022) La conduttriceha un piano brillante per “Ballando con le Stelle”: è in arrivo un cast a prova di bomba. la conduttrice(fonte youtube)L’estate è alla porte, e gli addetti ai lavori stanno già programmando una nuova edizione bomba di “Ballando con le Stelle“. La conduttrice abruzzesesarà come sempre al timone della kermesse di danza, e i casting sarebbero già in corso. Se a giugno a e luglio ci saranno le audizioni di “Ballando on the road”, in cui verranno reclutati nuovi maestri e talenti, lo show integrale è pronto a tornare in pista nel mese di ottobre.ha deciso di reclutare volti dello spettacolo molto prestigiosi, e la prossima edizione si rivelerà, con ogni evidenza, ...

Advertising

Rablo20 : Sogno #devabelluccicassel che viene travolta dal #savoirfair di #nunzio a #ballandoconlestelle! ?????? @Ballando_Rai… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: CATERINA BALIVO IN PISTA? MILLY CARLUCCI PUNTA SU DI LEI - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: CATERINA BALIVO IN PISTA? MILLY CARLUCCI PUNTA SU DI LEI - UgoBaroni : RT @Cinguetterai_: Gianluca Ginoble de #IlVolo apparirà in video durante l’esibizione. Grazie alla tecnologia la sua immagine verrà proiett… - classicalball85 : RT @gabrielsniceass: mi fa morire che milly carlucci non vuole i concorrenti di reality per ballando mentre carlo conti li va proprio a cer… -