Maggio dei Monumenti | alla scoperta della Mostra d’Oltremare

(Di giovedì 12 maggio 2022) L’area archeologica con l’antica via romana e il mausoleo ricomposto e restaurato da Amedeo Maiuri, l’immenso parco arboreo, il ristorantepiscina e il teatro Mediterraneo sono le tappe delle visite guidate, a cura dell’Associazione Guide Turistiche Campania, in programma domenica 15(ore 10), sabato 11 giugno (ore 17) e domenica 12 giugno (ore 10) per Muraria-dei2022, promosso da Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli. “Una straordinaria occasione per conoscere parte del grande patrimonio naturale, archeologico e architettonico racchiuso nel comprensorio espositivo – dice Maria Caputo, consigliera delegata diSpa -. Il nostro complesso racchiude ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Stop all'obbligo di indossare la mascherina sui voli nell'Unione Europea dal 16 maggio. È quanto prevedono le nuove… - MiC_Italia : Cultura: #MiC, sabato 14 maggio torna la #NotteDei Musei con l’apertura serale straordinaria e l’ingresso dei princ… - Mov5Stelle : Alle ore 22.00 di oggi martedì 10 maggio 2022 si è conclusa la consultazione in rete degli iscritti per deliberare… - unict_it : L’Università di Catania aderisce alla Notte Europea dei Musei 2022. Sabato 14 maggio sarà possibile visitare il Mus… - ele9061 : RT @OrtigiaP: Numeri che angosciano: «I dati #Oms fotografano un surplus di decessi del 7% da maggio a novembre 2021, rispetto all’andament… -

... attesissimo, il 25a 35 anni di distanza da quel film campione d'incassi e di emozioni adolescenziali. Soprattutto, torna Tom Cruise, che alle soglie60 anni (li compie a luglio) riprende ...- ha spiegato la conduttrice, aggiungendo che - Gli ho datoconsigli per il menù e vorrei non ... 12, c'è la finale). Nel corso dell'intervista ha ammesso che partecipare a questo reality ...Giovedì, 12 maggio 2022 Home > aiTv > Renzi: "5 Stelle sono dei voltagabbana ambulanti attaccati alla poltrona" (Agenzia Vista) Roma, 12 maggio "I Cinque Stelle non hanno nessun ideale se non quello d ...Bollette di luce e gas “roventi” hanno accompagnato l'inverno delle nostre famiglie. Vediamo nel dettaglio le cause di tali aumenti e quali sono le soluzioni per alleggerire i consumatori.