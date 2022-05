Lazio, Di Berardino: bene approvazione pl Qualità, fondamentale clausola sociale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – “bene l’approvazione definitiva della proposta di legge sulla Qualità del lavoro negli appalti da parte della Commissione consiliare Lavoro del Lazio. La proposta di legge, di iniziativa della Giunta Zingaretti, è frutto di un importante lavoro di ascolto e concertazione di tutte le parti sociali e istituzionali interessate.” “Si tratta di un intervento normativo che mira a qualificare il lavoro delle tante lavoratrici e lavoratori che operano negli appalti. Non solo. La proposta di legge interviene anche per qualificare gli operatori economici con premialità per le aziende che improntano l’organizzazione del lavoro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sul benessere organizzativo, sulla parità salariale e sulla parità generazionale e di genere.” “Norma centrale e fondamentale è ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – “l’definitiva della proposta di legge sulladel lavoro negli appalti da parte della Commissione consiliare Lavoro del. La proposta di legge, di iniziativa della Giunta Zingaretti, è frutto di un importante lavoro di ascolto e concertazione di tutte le parti sociali e istituzionali interessate.” “Si tratta di un intervento normativo che mira a qualificare il lavoro delle tante lavoratrici e lavoratori che operano negli appalti. Non solo. La proposta di legge interviene anche per qualificare gli operatori economici con premialità per le aziende che improntano l’organizzazione del lavoro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sulssere organizzativo, sulla parità salariale e sulla parità generazionale e di genere.” “Norma centrale eè ...

